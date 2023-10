Fagron: derde kwartaal 11% omzetgroei naar €191 miljoen

Fagron , de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend 30 september 2023.





Kernpunten



– Solide omzetgroei zet door met 10,6% gerapporteerde omzetgroei (13,9% tegen CER) en 10,2% organische omzetgroei (13,4% tegen CER) naar €191,4 miljoen



– Aanhoudend sterke prestaties in Noord-Amerika en solide herstel in Latijns-Amerika; EMEA reflecteert afronding van doorberekening prijzen



– Uitrol van wereldwijde operational excellence initiatieven voortgezet



– Ondertekening van overname Parma Produkt biedt toegang tot aantrekkelijke bereidingsmarkt in Hongarije



– Science Based Targets initiative (SBTi) keurt onze korte termijn wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen goed



– FY 2023…