Facebook en Instagram moeten stoppen met persoonlijke reclames

De European Data Protection Board (EDPB) heeft bepaald dat Facebook en Instagram in Europese landen geen advertenties meer mogen tonen die zijn afgestemd op het surfgedrag van gebruikers. Dit besluit is in lijn met de Europese privacyregelgeving.

De hoofdvestiging van Meta, het overkoepelende bedrijf van Facebook en Instagram, bevindt zich in Ierland. Daarom heeft de EDPB de Ierse privacytoezichthouder opgedragen om binnen twee weken actie te ondernemen zodat beide platforms zich aan deze nieuwe regel houden.

Dit besluit is van toepassing in de gehele Europese Economische Ruimte, waaronder alle EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland vallen hier niet onder.

Achtergrond van het Besluit

Dit Europese verbod kwam tot stand nadat Noorwegen Meta een boete had opgelegd wegens het verzamelen van data van Noorse gebruikers voor gepersonaliseerde advertenties. De zaak kreeg vervolgens een Europese wending…