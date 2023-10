Fabrizio Romano komt met leuk transfernieuws voor Cristiano Ronaldo

krijgt bij Al-Nassr gezelschap van zijn zoon. Nadat de Portugese aanvaller eind vorig jaar vertrok bij Manchester United en Ronaldo junior eveneens de deur op Old Trafford achter zich dichttrok, gaat laatstgenoemde in navolging van zijn vader ook aan de slag bij Al-Nassr. Hij sluit aan bij de Onder 13. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagavond.

De 13-jarige Ronaldo jr. heeft vooralsnog bij alle clubs gespeeld waar zijn vader sinds de geboorte van zijn zoon actief was. Dat betekent dat de kleine Ronaldo in de afgelopen jaren het shirt van Real Madrid, Juventus én Manchester United droeg. De Portugese grootheid keerde in de zomer van 2021 terug bij Manchester United, maar slaagde er niet in de club de groepsfase van de Champions League in te schieten. Ronaldo kreeg vervolgens bonje met Erik ten Hag, waarna de club besloot het contract van de aanvaller te beëindigen.



De voormalig topschutter van Real Madrid koos na het WK in Qatar voor een…