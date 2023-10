F1 Qatar live: Volg de sprintrace | Live text

In Qatar wordt voor de vierde keer dit seizoen een sprintrace afgewerkt. De volledige Grand Prix-afstand bedraagt 57 ronden, in de sprintrace krijgen de coureurs slechts 19 ronden (of maximaal 60 minuten in geval van neutralisaties) de kans om posities goed te maken en punten te scoren. Voor de winnaar van de sprintrace wachten acht punten, de nummer twee krijgt er zeven en zo loopt het door tot en met de nummer acht – die krijgt er één.

McLaren heeft voor deze sprintrace de beste kaarten in handen. Oscar Piastri en Lando Norris zetten hun fouten van vrijdag recht – toen zij hun rondetijden kwijtraakten vanwege het overschrijden van de track limits – en starten van de eerste startrij. Norris baalde nog wel van zijn fout in de laatste bocht en trok opnieuw het boetekleed aan, maar heeft vanaf P2 goed zicht op de zege in de sprintrace.

Wel zullen de McLaren-mannen een groot gevaar in de spiegels in de gaten houden en dat gevaar heet Max Verstappen. Hij slaagde er…