F1 past sprintformat aan, DRS in 2024 eerder toegestaan

Waar deze maandag grotendeels in het teken staat van de Williams en Stake Formule 1-presentaties en natuurlijk ook in het teken van Christian Horner, is de Formula 1 Commission – inclusief Christian Horner – eveneens bijeen gekomen. De gesprekken gingen vooral over 2026, met daarbij ook aandacht voor de financiële reglementen en duurzaamheidsdoelstellingen. Toch heeft de commissie met daarin alle teams vertegenwoordig ook al knopen doorgehakt over de korte termijn.

Om te beginnen gaat het format voor sprintweekenden in de Formule 1 op de schop. Teams hebben zich al langer beklaagd over de planning en de bijbehorende parc fermé-regels. Zo was parc fermé in het oude format aan het begin van de vrijdagse kwalificatie meteen van kracht. Het nieuwe format moet ruimte voor verbetering bieden, al heeft de FIA nog niet kenbaar gemaakt hoe de parc fermé-regels er dit jaar precies uit zullen zien tijdens sprintweekenden.

Wel heeft de federatie een herziene…