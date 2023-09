F1 beslist binnenkort of Italië twee Grands Prix mag blijven organiseren

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds voller geraakt met nieuwkomers als Miami, Las Vegas, Qatar en Saudi-Arabië. Daardoor moet de F1 ook beslissingen nemen over de toekomst van andere races, aangezien er nog altijd genoeg interesse is van nieuwe locaties – waaronder Madrid – om een Formule 1-race te organiseren. Een van de landen die zich zorgen moet maken, is Italië. Het land geniet een lange autosporthistorie en heeft met Monza al sinds 1950 een Grand Prix, maar sinds 2020 is daar ook de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola bij gekomen.

Dit jaar ging die race vanwege overstromingen niet door, maar het circuit staat tot en met 2025 op de kalender – net als Monza. Na 2025 zijn er echter geen garanties voor een race in Italië. Er wordt gesuggereerd dat circuits als Spa-Francorchamps en Zandvoort elkaar moeten rouleren om op die manier meer variatie in de kalender te creëren en op die manier meer plaats te bieden voor nieuwe…