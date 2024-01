Eyedropper: kleuren selecteren in Firefox

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Zie je een prachtige kleur op een website die je zelf wil gebruiken in een tekening? Met Eyedropper heb je de juiste kleurcode in een handomdraai geïdentificeerd. De ene website is al wat kleurrijker dan de andere en soms zal je een kleur zien waar je meteen verliefd op wordt. Een kleur opslaan is echter net iets moeilijker dan een stuk tekst kopiëren en plakken… of niet? Als je Mozilla Firefox gebruikt, is het makkelijker dan je zou denken, dankzij de ingebouwde tool genaamd Eyedropper. Die kan namelijk elke kleur in heel je browser identificeren met de bijbehorende hex-kleurencode.

Stap 1 / Eyedropper vinden

Momenteel is Eyedropper alleen beschikbaar in de desktopversies van Firefox, zowel op Windows, MacOS als Linux. Op Android-smartphones en iPhones heb je de feature niet. Klik eerst op het hamburgermenu (de drie…