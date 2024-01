Experts geloven in goedkeuring Ethereum ETF

Op donderdag 11 januari was het eindelijk tijd voor de lancering van de Spot Bitcoin ETFs. Als we sommige experts mogen geloven is dat meteen ook een goed signaal voor de goedkeuring van de Spot Ethereum ETFs. Na de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETFs schoot de Ethereum koers in ieder geval flink omhoog, waardoor het erop lijkt dat de markt daar hetzelfde over denkt.

Niet alleen voor Ethereum

Steven McClurg, de CIO van Valkyrie Funds, zou niet verbaasd zijn als er op korte termijn een Spot Ethereum ETF komt. Sterker nog, hij verwacht niet alleen een Spot ETF voor Ethereum, maar ziet in de toekomst ook een Spot XRP ETF op de markt komen.

Leo Mizuhara, de CEO van Hashnote, voorziet ook de “onvermijdelijke introductie” van Spot Ethereum ETFs in de toekomst.

Hij gelooft dat er een splitsing zal zijn tussen ETH-staking blootstelling via private markten en de aanbieders op de publieke markten.

Ook hij ziet de snelle opleving van Ethereum na de goedkeuring van de…