Experiment Ricardo Pepi langs de meetlat – Voetbal International

De scout die vanuit Duitsland is afgereisd om PSV te kijken, is het duidelijk niet eens met de rode kaart die Bryan Limbombe in de dertiende minuut krijgt voor een charge op Luuk de Jong. Hij bergt zijn twee notitieblokken met opstellingen en iPad niet meteen op, maar weet dat de Eindhovenaren vier dagen voor de confrontatie met Borussia Dortmund niet serieus getest gaan worden. Nadat Peter Bosz reeds vier wissels benut heeft, besluit de Duitse spion in de 78ste minuut bij een 2-0 voorsprong alsnog zijn spullen in te pakken en te vertrekken.