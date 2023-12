Expedia | Aandeel blijft ook na koerssprong een koopje

Een jaar geleden tipte ik hier onder onzekere omstandigheden het aandeel van de Amerikaanse online reisexpert Expedia Group, dat hard onderuit was gegaan op de beurs. Stijgende inflatie en nieuwe covid-vrees in China lagen ten grondslag aan het negatieve sentiment rondom aandelen gerelateerd aan toerisme en reizen.



Dat gold ook voor Expedia, dat naast de eigen naam ook (online) actief is met de merken Hotels.com, Orbitz, Travelocity en Trivago. De ijzersterke balans en de zeer lage waardering vormden de basis voor een speculatief koopadvies voor Expedia, dat in 2023 naar verwachting gewoon een recordomzet van $12,83 mrd (+10%) zal realiseren. De derdekwartaalcijfers werden beloond met een koerswinst van 16%, wat het totaalrendement op 36%…