Exor is ‘het Aandeel van de dag’

Exor wordt door Investtech ‘het Aandeel van de dag’ genoemd bij een koers van 86,52 euro.

“Exor N.V. zit in een opwaartse trend. Een voortgaande positieve koersontwikkeling binnen deze trend mag verwacht worden. Zit in een rechthoekpatroon tussen de steun op 80.93 en de weerstand op 87.53. Een definitieve doorbraak van een van deze niveaus geeft de nieuwe richting van de koers aan. Het aandeel heeft de weerstand bij 85.30 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 85.30 euro. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn. Aanbeveling: Koop.”

Fundamentele analisten zijn duidelijk positief voor het aandeel. Het laagste koersdoel ligt boven de huidige koers op 91,34 euro en loopt op tot 115,00 euro. Ook de chart ziet er goed uit: de opgaande koerstrend wordt onderstreept.

