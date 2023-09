Exor | Investeringsfonds zet kas aan het werk

Bij Exor draait alles om waardegroei. De Italiaanse investeringsmaatschappij streeft naar een toename van de netto vermogenswaarde per aandeel (NAV) die op lange termijn de wereldaandelenindex overtreft. In het eerste halfjaar is deze doelstelling weer ruimschoots gehaald. De NAV steeg met 22,8% naar €150,21, terwijl de MSCI World met 11,5% is opgelopen. Daarmee is het goede track record voortgezet: sinds de oprichting van Exor in 2009 is de intrinsieke waarde per aandeel met 18,6% opgelopen tegen een return van 11,2% voor de wereldindex.



Exor heeft de sterke waardestijging in het voorbije halfjaar vooral te danken aan de investeringen in Ferrari en Stellantis, die respectievelijk €4,4 mrd en €1,3 mrd meer waard werden. De…