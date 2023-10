Executie verkoop huis voetballer Mohamed Ihattaren via veiling. Zie foto’s

Zeker is dat hij een verlies van tonnen euro’s zal gaan lijden…..

Het is er toch van gekomen. Op het huis van voetballer Mohamed Ihattaren lagen twee executoriale beslagen; een van een waterschap en 1 van een meubelzaak. Deze zijn het zat meneer zijn verplichtingen niet nakomt en gaan nu zijn woning verkopen via de veiling.

EXECUTORIALE VERKOOP VILLA MOHAMED IHATTAREN

Het wordt dus een executoriale verkoop via de veiling en wel op 16 november van dit jaar bij inzet en afslag. De prijs is op aanvraag en loopt via Vastgoedveiling B.V.. Blijkbaar interesseer het Ihattaren niets, want het gaat slechts om een bedrag van in de 5000 euro.

VERLIES MOHAMED IHATTAREN

Het betekent tevens dat hij een fors verlies gaat lijden op het huis dat hij kocht voor 952.000 euro bij een vraagprijs van 750.000 euro. Zijn laatste vraagprijs lag al op 850.000 euro. En iedereen weet dat bij veiling de prijs behoorlijk wat lager zal liggen dan in het normale economische…