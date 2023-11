Excelsior-spits Parrott klaar voor confrontatie met Van Dijk – Voetbal International

Troy Parrott kijkt uit naar zijn terugkeer bij het Ierse nationale elftal en de confrontatie met Nederland, het land waar hij sinds deze zomer actief is. De huurling van Excelsior ontbrak in de vorige interlandperiode nog bij Ierland.

Bondscoach Stephen Kenny zei dat Parrott in de vorige interlandperiode afwezig was, omdat hij ‘weinig aan spelen toekwam de laatste tijd’, de spits van Excelsior koestert geen wrok. ‘Ik kan niet veranderen wat er gebeurd is in het verleden. Het was teleurstellend dat ik de laatste twee duels moest missen, maar ik kijk nu vooruit naar wat er in het verschiet ligt voor me.’