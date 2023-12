Ex vrouw van Dirk Kuijt eist geld en blijkt multi miljonair te zijn met vette villa. Zie foto’s

Gertrude, de ex van Dirk Kuijt, heeft rechtszaak tegen hem aangespannen en dat zou volgens geruchten om geld gaan

In 2020 scheidde voormalig topvoetballer Dirk Kuijt, na een huwelijk van 22 jaar, van zijn vrouw Gertrude van Vuuren.. In Kate vond hij een nieuwe liefde, met wie hij recent heimelijk in het huwelijk trad in Huis ter Duin in Noordwijk.

Blijkbaar is dat in het verkeerde keelgat geschoten bij zijn ex, die hem nu voor de rechter gaat slepen, omdat in haar beleving de scheiding met Dirk niet geheel correct zou zijn afgehandeld. Volgens geruchten die in Katwijk de ronde doen, gaat het om geld.

ZO RIJK IS DE EX VAN DIRK KUIJT

Dirk zou financiele afspraken niet zijn nagekomen.Uiteraard is het aan de rechter of dit wel of niet waar is. Kort onderzoek van bekendeburen wijst uit, dat Gertrude multi miljonair is. Zij is eigenaar van het bedrijf Twinkelstar Katwijk B.V. waarvan het eigen vermogen per eind 2021, volgens de jaarcijfers gedeponeerd…