Ex-vriend Roy Donders haalt keihard uit: ‘Hij speelt nu overal de hetero’

Gisteren werd bekend gemaakt dat de biografie van Roy Donders, ‘Gewoon Royke‘, op 14 mei in je lokale boekhandel ligt. Volgens de kermisvocalist zal het verhaal voornamelijk in het teken staan van zijn seksualiteit. Een ex-geliefde heeft nu contact gezocht met Shownieuws om een einde te maken aan de poppenkast: “Hij speelt hetero!”

Jarenlang was Donders van de herenliefde en produceerde hij fluwelen huispakken, totdat hij opeens vlinderkes kreeg van ene ‘Mies’. Michella, zijn huidige vriendin, is de allereerste vrouw voor wie hij gevallen is. Zelf is hij er ook compleet ondersteboven van. Op 14 mei verschijnt er daarom een boek in de schappen waarin Roy uitgebreid vertelt over ‘de grote veranderingen in zijn leven.’

Geaardheidsswitch

De grote geaardheidsswitch van Roy Donders zou zomaar onder Tilburgs cultureel erfgoed kunnen vallen. ‘Gewoon Royke’ is als het ware een heilige graal voor homoseksuele mannen die…