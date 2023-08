Ex topscheidsrechter Bjorn Kuipers scoort met deze villa een mega winst . Zie foto’s

En dat terwijl Bjorn al multi miljonair is….

CARRIERE BJORN KUIPERS

Internationaal nam ex topscheidsrechter Bjorn Kuipers afscheid door de EK Voetbal finale in 2021 te fluiten tussen Engeland en Italie. In Nederland was zijn laatste wedstrijd de finale tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal.

Bjorn was niet alleen succesvol als scheidsrechter maar ook als zakenman.. Hij is multi miljonair geworden van twee supermarkten. Hij gaat nu een villa laten bouwen in Oldenzaal en zijn huidige vrijstaande villa zette te koop gezet voor een prijs van 1.095.000 euro.

EenĀ bedrag waar je in Amsterdam niets bijzonders voor krijgt. Hij kocht de villa in 2006 voor een bedrag van 720.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 725.000 euro. Een winst van tegen de vier ton

BJORN KUIPERS VILLA INDELING

Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? De villa heeft een woonoppervlakte van 408 vierkante meter en telt in totaal tien kamers, waaronder vier…