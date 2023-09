Ex Sylvie Meis wanhopig: doet naakt-experiment in openbaar bos

Na 2,5 jaar huwelijk besloten topmodel Sylvie Meis en kunstenaar Niclas Castello hun wegen te scheiden. Voor Sylvie absoluut geen probleem: die vrouw windt de een na de andere rijkaard om haar vinger. Niclas daarintegen, vecht duidelijk met een aantal innerlijke demonen. Hij verwerkt de breuk door alles te berijden met een hartslag, of door naakt in een bos aan een infuus te liggen.

Het wordt hoog tijd dat iemand poolshoogte gaat nemen bij deze experimentele knaap. Eerder shockeerde hij de maatschappij al met zijn dubieuze tekenwerkjes. Hij ging driftig aan de slag met vetkrijt en ontworp een collectie van dieren met mokerharde erecties. Nu is Niclas deze fase inmiddels ontgroeit. In de naam der kunst onderwerpt hij zichzelf nu aan een infuus, nakend in een bos.

Tentoonstelling

De naaktbeelden dienen als aankondiging voor een tentoonstelling. Op 16 september is de opening van ‘Born to be alive’. “Een levende ervaring”, schrijft Niclas bij de…