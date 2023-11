Ex-huisvriendin Meilandjes bedreigt Maxime: ‘Ga een baksteen door je ruit gooien!’

De gedupeerde huisvriendin van de Meilandjes, Caroline van Eeden, is een pruttelende vulkaan op voeten. Maxime mag alvast gaan ontruimen, want mevrouw staat op uitbarsten: “Wil een baksteen door haar raam heen gooien!!!”

Baksteen door ruit

Caroline neemt de Party in vertrouwen om haar gewelddadige verlangens bespreekbaar te maken. “Als ik die kop van Maxime zie, wil ik bijna een baksteen door haar tuit gooien. Inclusief het hele team van de tv-productie”, luidt haar wraakplan.

Om te voorkomen dat ze diezelfde dag nog naar de bouwmarkt rijdt, besluit ze niet meer naar de familie op SBS6 te kijken. “Het zal me een worst wezen. Echt, het interesseert me geen ruk. Ik kijk allang niet meer naar de serie, ook niet uit interesse of nieuwsgierigheid.”

Vreselijk eng

Volgens Caroline is de familie Meiland vreselijk eng en harteloos. “Ken je de aandoening ‘Water om je hart’? Dat betekent dat je gevoelloos bent en je emoties kunt uitschakelen….