Ex-darter Co Stompé heeft nu een hele andere baan

De alom geliefde Co Stompé maakte naam in de dartwereld door in 2000 de halve finale van het wereldkampioenschap te bereiken. Nu, op 61-jarige leeftijd, is hij een bekend gezicht als dartanalist op televisie én hij heeft een nieuwe baan.

Slopen en boren

Na zijn dartcarrière heeft Stompé een nieuwe weg ingeslagen. Hij werkt nu op Schiphol in de afbouw, waar hij zich bezighoudt met diverse werkzaamheden zoals slopen en boren. Deze baan als zelfstandige geeft hem de vrijheid om zijn eigen tijd in te delen, iets wat hem erg bevalt, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Prijzenpot was geen vetpot

Terugkijkend op zijn dartcarrière merkt Stompé op dat hij als halvefinalist van het WK slechts 11.000 pond verdiende. Hij vergelijkt dit met de huidige prijzenpot, waarbij hij zag hoe een 16-jarige speler een aanzienlijk hoger bedrag won voor dezelfde prestatie.





Ondanks zijn…