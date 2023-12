Everton heeft geen haast met afscheid van iconisch Goodison Park – Voetbal International

De bouw van het Bramley-Moore Dock-stadion is in volle gang en zal ergens volgend jaar afgerond worden. Everton heeft daardoor de kans om gedurende het aankomende seizoen al de overstap te maken naar zijn nieuwe thuishaven, maar heeft besloten om het seizoen 2024/25 nog op Goodison Park af te werken. Pas in de zomer van 2025 zal dit voetbalbolwerk verlaten worden.

Goodison Park werd in 1892 gebouwd en is sindsdien de thuishaven van Everton. Het stadion, dat op een steenworp afstand van Liverpools Anfield ligt, heeft 40.569 zitplaatsen. In het nieuwe stadion, dat in de haven van de stad wordt gebouwd, kunnen straks 52.888 supporters naar binnen.