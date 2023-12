Even schrikken: zó zag Geert Wilders er vroeger uit

Op 23 november haalde Geert Wilders, nu 60 jaar oud, een ongekende overwinning. Met maar liefst 37 zetels liet hij partijen als de VVD, GroenLinks-PvdA en NSC vér achter zich. Een nieuw politiek tijdperk lijkt te zijn aangebroken, maar hoe zag het leven van de de geblondeerde Geert er vroeger eigenlijk uit?

Wilders en Rutte

Wilders’ politieke reis startte bij de VVD. Als gemeenteraadslid in Utrecht en later als Tweede Kamerlid maakte hij naam. Opvallend: hij had een soort mentorrol voor Mark Rutte, de langstzittende premier van Nederland.

PVV era

In 2004 veranderde alles voor Wilders. Na meningsverschillen verliet hij de VVD en richtte de Partij voor de Vrijheid (PVV) op. Zijn eerste deelname aan de verkiezingen met de PVV in 2006 leverde negen zetels op. Ook maakte hij de film Fitna, kritisch over de Koran. Dit leidde tot nationale discussie en een aanklacht wegens discriminatie, waarvan hij uiteindelijk werd…