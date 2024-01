‘Even goed is niet voldoende’ – Voetbal International

PSV bereidt zich in Spanje voor op de tweede helft van het seizoen. Tijdens het trainingskamp in Estepona nam trainer Peter Bosz uitgebreid de tijd terug te blikken op de bijzondere prestaties van voor de winterstop en ook meteen vooruit te kijken. ‘Guus Hiddink heeft lang genoeg van dat record kunnen genieten, haha.’

Concurrenten die de hoop koesteren dat PSV zal verslappen na de winterstop, kunnen we direct uit de droom helpen: gaat niet gebeuren. Tijdens het trainingskamp in Estepona zien we dagelijks hoe hard er wordt gewerkt en hoe fit, fris en gretig de spelers zijn na de korte winterbreak.

Een oefening met drie partijen, in een niet al te grote rechthoek waarbij de nadruk voortdurend ligt op de omschakeling, het veroveren van de bal en het rondspelen in de kleine ruimte onder maximale druk, is zo indrukwekkend en van zo’n hoog niveau dat we bovenstaande stelling gerust aandurven. En als de spelers in hun enthousiasme en hun bizarre wil om te winnen het oneens zijn…