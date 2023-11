Evan Ferguson, de hoop van het Ierse voetbal – Voetbal International

Meer dan honderd miljoen euro moet hij straks gaan kosten. Evan Ferguson (19) is op het schild gehesen als een toekomstige Premier League-vedette. Voor de Ieren is hij veel meer dan dat, bleek na zijn eerste interlandgoal.

Veel is er niet om trots op te zijn. Op de FIFA-ranking wordt Ierland omringd door landen als Jamaica, Burkina Faso en Qatar. De kwalificatie voor het EK in Duitsland is uitgelopen op een fiasco. De ploeg van Stephen Kenny wist alleen van Gibraltar te winnen en verloor alle andere duels. De stemming rondom de nationale ploeg is dan ook niet echt positief. Het Ierse voetbal is afgegleden naar een wel erg bedenkelijk niveau.