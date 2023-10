Eva Jinek deelt expliciete details over haar bevalling: ‘Het gutste uit me’

Eva Jinek is bijzonder openhartig over haar bevalling van dochter Salo. Het kindje kwam eerder dan gepland. De hoogzwangere host stond namelijk pannenkoeken te bakken toen plots haar vliezen braken. “Liters water gutsten uit mij.”

Eva Jinek deed haar bevallingsavontuur uit de doeken in haar nieuwsbrief, die deze zondag digitaal verstuurd is. “Zo gaat het alleen in films! Zoals het áltijd gaat in al die stomme films: je vliezen breken ergens midden op de dag, het gutst eruit, iedereen ziet het, vervolgens word je door het ziekenhuis gereden in een rolstoel”, schrijft Jinek. “Ineens zat ik in mijn eigen film; ik werd in een rolstoel door het ziekenhuis gereden, ik keek moeilijk toen ik in een bed lag en de weeën steeds pijnlijker werden.”

Huil-siroop

Salo Leonaro Van der Voorn werd op 3 september geboren. Sindsdien wordt Eva ontiegelijk emotioneel van siroop. Het herinnert haar namelijk aan de stortvloed tussen haar benen tijdens het flensjes…