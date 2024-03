EV-sector: golf van fusies en overnames verwacht

De elektrische auto-industrie is de pioniersfase voorbij en bevindt zich in de groeifase. Beleggers kunnen hun kapitaal steken in de productiebedrijven zelf en/of in laadinfrastructuur, accu-technologie en andere daaraan gelieerde gebieden. Vooral bedrijven die geen link hebben met de verouderde verbrandingstechnologie hebben baat bij de aandacht van beleggers.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van BlackRock. Het mobiliteits-expertiseteam van BlackRock verwacht een golf aan fusies en overnames in de sector en ziet vooral toekomst voor snelladers vanaf 150kw, niet alleen langs de snelwegen, maar bij bijvoorbeeld bij winkelcentra of in stadscentra. Het beleggen in snellaadtechnologie levert volgens de experts van de vermogensbeheerder op de lange termijn het meest op.

Hoewel de aandacht voorheen altijd is uitgegaan naar elektrische personenauto’s, zijn elektrische bedrijfsvoertuigen en zware vrachtwagens in zwang aan het raken. Volgens de experts zullen veel van de kinderziektes die…