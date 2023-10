EUV servicelocatie van ASML in Japan – nieuwe zet in geopolitiek schaakspel

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









De presentatie die ASML-CEO Peter Wennink hield op de Investor Day in 2022 leest als een draaiboek voor de ontwikkeling van de semiconductor-industrie wereldwijd. Vandaag is het tijd voor een nieuw EUV-hoofdstuk: Japan.



ASML campus Eindhoven





Japan streeft naar 2 nanometer





Afgelopen week werd bekend dat ASML een servicekantoor gaat openen in Japan om de bouw van een nieuwe chipfabriek te ondersteunen. Het volgt op eerdere berichtgeving door de Japan Times dat Rapidus, een bedrijf dat pas in 2022 werd opgericht, omgerekend 2 miljard euro heeft opgehaald om invulling te geven aan de Japanse ambitie zelfvoorzienend te worden in de meest geavanceerde microchips. Als locatie is gekozen voor Hokkaido, het…