Eurozone Ziet Lichte Verbetering in Economische Krimp in Januari

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in januari voor de achtste maand op rij gekrompen. De krimp viel wel iets minder sterk uit dan in december. Dat kwam vooral doordat de activiteit in de industriesector minder sterk afnam dan een maand eerder. De krimp in de dienstensector viel daarentegen iets groter uit, meldde marktonderzoeker S&P Global.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, klom deze maand naar een stand van 47,9, van 47,6 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De krimp in januari is de kleinste sinds juli vorig jaar. Economen hadden gerekend op een stand van 48,0 voor januari.

Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en de belangrijkste handelspartner van Nederland, had deze maand te maken met een diepere krimp. De Duitse industrie liet wel enige verbetering zien, maar in de dienstensector nam de bedrijvigheid sterker af dan een maand geleden….