Eurozone Flash PMI: wat kunnen we verwachten?

In de eurozone zal de HCOB Flash Eurozone PMI (purchasing managers’ index, ofwel inkoopmanager index), die donderdag 21 maart wordt gepubliceerd door S&P Global, een nieuw geactualiseerd beeld geven van de gezondheid van de economie, nadat de Europese Centrale Bank tijdens haar vergadering in maart de vooruitzichten voor de bbp-groei in 2024 naar beneden had bijgesteld. Volgens FactSet is de consensusraming voor de samengestelde index van maart 49,7, nog steeds iets onder de lijn van 50 die expansie van krimp scheidt. De PMI-index voor de verwerkende industrie zal naar verwachting uitkomen op 47, terwijl de PMI voor de dienstensector naar verwachting 50,5 zal laten zien.

In februari steeg de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde HCOB Eurozone Composite PMI Output Index, een gewogen gemiddelde van de HCOB Manufacturing PMI Output Index en de HCOB Services PMI Business Activity Index, van 47,9 in januari naar 49,2; de hoogste stand in acht maanden. Hoewel de…

