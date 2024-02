Eurozone Economie Stagneert in Laatste Kwartaal 2023

Leestijd: < 1 minuut

De economie van de eurozone is in de laatste drie maanden van vorig jaar niet gegroeid of gekrompen vergeleken met het voorgaande kwartaal, heeft het Europese statistiekbureau Eurostat bekendgemaakt. Waar de economische grootmacht Duitsland last had van problemen in de industrie, steeg het bruto binnenlands product (bbp) juist in Zuid-Europese landen.

Het blok van eurolanden ontloopt met de nieuwe cijfers een technische recessie, waarvan sprake is bij twee kwartalen van economische krimp op rij. In het derde kwartaal kromp de economie van de eurozone nog met 0,1 procent.

Portugal was het land met de sterkste economische groei op kwartaalbasis (plus 0,8 procent). Ook buurland Spanje groeide hard door met een bbp-stijging van 0,6 procent. Tegen de verwachtingen in groeide ook de Italiaanse economie licht.

Ierland

In heel 2023 groeide de economie van de eurolanden met 0,5 procent. Dat is een veel lager groeicijfer dan in 2022, toen veel landen…