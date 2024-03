Eurovisie-zanger Joost Klein harkt dankzij deze foto nú al de 12 punten van veel landen binnen

Joost Kleine weet wel hoe hij de gemoederen bezig moet houden. Met zijn nieuwe foto houdt hij mensen flink nieuwsgierig.

De zanger mag natuurlijk meedoen aan het Eurovisie Songfestival en hij vindt dat een hele eer. Zijn hele brand is hij daarom aan het veranderen naar dat van een Eurovisie ster. En dat gaat best aardig. De nieuwste foto die hij op zijn Instagram gooide houdt al lekker mensen bezig. Maar wat betekent het allemaal. Is de naam op de stropdas van Joost, De europapa, de naam van zijn nieuwe liedje? Of is het allemaal een beetje als grapje bedoelt? Op 29 Februari gaan we het allemaal meemaken, want dan onthult Joost zijn nieuwe liedje aan de wereld. En dat kan alleen maar goed zijn.

Op 29 Februari onthult Joost Klein zijn Eurovisie liedje

Iedereen was verbaast toen Joost Klein werd gekozen om voor Nederland uit te komen op het Eurovisie Songfestival. Maar het is wel weer eindelijk een opvallende hit. We zijn als Nederland de afgelopen jaren veel te braaf…