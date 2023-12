Europese smallcaps historisch goedkoop – BeleggersBelangen.nl

Europese smallcaps presteren al langer slecht. Over de afgelopen vijf jaar bracht de MSCI Europe Small Cap Index een positief totaalrendement op van gemiddeld 2,9% per jaar, tegen 6,3% voor de MSCI Europe. De markt vreest het negatieve effect van de hogere rentes op de bedrijfswinsten en balansen van kleinere bedrijven. De zorgen zijn overtrokken. Europese smallcaps moeten de komende jaren 60 tot 70% van hun uitstaande schulden herfinancieren, zo blijkt uit onderzoek van Société Générale (SG).



Dat is meer dan de herfinancieringsbehoefte van grote Europese bedrijven. Maar in tegenstelling tot Amerikaanse smallcaps zijn er veel minder Europese smallcaps die verlies lijden. Bovendien…