Europese Gasmarkt Ziet Prijsdaling door Storm Isha & Windenergie Boost

De Europese gasprijs is maandag flink gedaald en bereikte het laagste niveau in zes maanden. De daling wordt veroorzaakt door de Atlantische storm Isha. Orkaanwinden veroorzaakt door de storm verstoorden het vliegverkeer in Noord-Europa en leiden in sommige gebieden tot stroomstoringen, maar stimuleerde ook de opwekking van windenergie. Ook bracht de storm ongebruikelijk warm weer met zich mee.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs voor levering in februari met bijna 6 procent tot 26,78 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds juli. In Duitsland en Frankrijk daalden de dagstroomprijzen zelfs tot onder nul. Die prijzen worden negatief wanneer het aanbod de vraag overtreft.

Volgens gegevens van Bloomberg steeg de windenergieproductie van de Scandinavische landen naar een nieuw recordniveau dankzij de storm. Ook koerst de windenergieproductie in Duitsland af op een nieuw record.

Naast de sterke opwekking van windenergie…