Europese beurzen stevenen af op licht hogere opening

Het halfjaarcijferseizoen zit er wel zo’n beetje op en de financiële markten zullen hun aandacht verleggen naar andere zaken. Dat wordt vandaag een lastig verhaal overigens, aangezien de agenda praktisch leeg is en er ook vanuit de VS weinig actie te verwachten valt.

Positief is wel dat de Chinese overheid stapsgewijs steeds meer maatregelen afkondigt om de economie een broodnodig steuntje in de rug te geven. De jongste stappen betreffen vooral de in het slop zittende huizenmarkt.

Wellicht dat het in waarde gehalveerde Adyen ook een steuntje in de rug zal krijgen van het bericht dat Morgan Stanley een belang van ruim 3% in de fintech heeft genomen. Experts lijken er gezien de uitslag van deze enquête ook wel in te geloven.

De AEX stevent intussen af op een circa 0,2% hogere opening.