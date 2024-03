Europese beurzen starten de week voorzichtig

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn de week voorzichtig begonnen, in aanloop naar het rentebesluit van de ECB en de banencijfers in de VS later deze week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 497,98 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 17.745,55 punten. De Franse CAC 40 steeg fractioneel naar een stand van 7.934,58 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.657,67 punten.

Vanuit Azië kwam er een lichte meewind. De beurzen in Tokio en Bombay wonnen vanochtend enkele tienden van een procent, en scherpten daarmee hun hoogste standen ooit aan.

Ook Simon Wiersma, investment manager bij ING, merkte op dat de lente lekker was begonnen voor beleggers en dat naast de bovengenoemde recordstanden deze ook vrijdag in de VS en Europa werden aangescherpt, onder meer door de Zweedse OMX Stockholm 30 index en de Duitse DAX index.

De macro-agenda is maandag…