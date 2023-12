Europese beurzen sluiten licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geƫindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 476,94 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.687,42 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de min bij een stand van 7.571,40 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent lager op 7.694,73 punten.

De markten vragen zich af of de recente sterke stijging van aandelen wel gerechtvaardigd is, zeiden marktkenners. Er zijn ook zorgen over risico’s voor de economie. De dunne handel in de aanloop naar de eindejaarsvakantie zorgt bovendien voor meer volatiliteit en dus is het moeilijk om harde conclusies te trekken uit de huidige bewegingen.

Volgens Danske Bank nemen beleggers wat winsten na de wellicht te snelle stijging van de aandelenmarkten in de afgelopen dagen.

“We hebben deze dynamiek eerder gezien en raden normaal gesproken om rustig te blijven en niet achter de markt aan te lopen”, aldus de Deense…