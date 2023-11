Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,98 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 16.029,49 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de plus bij een stand van 7.292,80 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel hoger op 7.488,20 punten.

De bewegingen bleven beperkt op Black Friday. Veel Amerikanen hebben vrij voor een lang Thanksgiving-weekend, zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Dat zorgde voor lage volumes.

Op weekbasis stegen de Stoxx Europe 600 en DAX tussen een half en één procent.

Op macro-economisch vlak viel de Duitse Ifo-index op. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 86,9 in oktober naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting van economen voor november was een index van 87,5.

“De verbetering van de Ifo-index is te onbeduidend om echt te vieren. Het wijst…