Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, onder druk van een oplopende rente in de Verenigde Staten en in afwachting van inflatiecijfers uit de VS en de eurozone later in de week.

De tienjarige Amerikaanse staatslening steeg dinsdag naar het hoogste niveau sinds 2007, tot 4,57 procent, alvorens weer te dalen. Ook de rente op Duitse tienjarige staatsobligaties wordt nauwlettend in de gaten gehouden, nadat deze maandag het hoogste punt sinds 2011 bereikte, op 2,80 procent.



“Het thema van hogere rente zal de aandelen waarschijnlijk onder druk blijven zetten, wat resulteert in meer koersverliezen in een tijd van het jaar die sowieso moeilijk is voor aandelen”, stelde IG.

De euro/dollar bleef in zijn dalende trend onder…