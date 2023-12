Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 1 punt voor de Duitse DAX en een min van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 19 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht hoger geƫindigd. Analisten van IG wezen op de lage volumes vanwege feestdagen in Japan en in de Verenigde Staten, en verwachten dat dit richting het weekend zo zal blijven.

Aandacht was er gisteren voor inkoopdata uit de eurozone voor de maand november. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam uit op 48,2 tegen 47,8 een maand eerder. De verwachting lag op 48,0. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone steeg van 43,1 naar 43,8. De verwachting lag hiervoor op 43,4.

Ondanks de verbetering dreigt een technische recessie. “De economie van de eurozone zit vast in de modder”, aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van…