Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 17 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis, wachtend op nieuwe impulsen op het gebied van de rente en inflatie.



Op basis van de huidige economische cijfers valt niet te zeggen wanneer de Amerikaanse inflatie de gewenste 2 procent zal bereiken, aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. JPMorgan denkt echter dat dit in het vierde kwartaal van 2024 zal gebeuren. Dat is een jaar eerder dan de Fed verwacht, zo merkte Vranken op.

De Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg van 11,4 negatief naar 1,1 negatief, zo bleek dinsdagochtend. Er werd gerekend op een verbetering naar 8,5 negatief.

In de VS ging de aandacht uit naar de detailhandelsverkopen over september, die met 0,7 procent stegen in september, waar gerekend was…