Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet, in aanloop naar de inflatiecijfers vanmiddag uit de VS.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een plus van 49 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 31 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag gedurende de tweede helft van de dag opgekrabbeld na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde, met een licht hoger slot tot gevolg.

Conform de verwachting handhaafde de ECB de belangrijkste rentes. In haar toelichting benadrukte Lagarde dat er niet gesproken is over renteverlagingen, maar marktanalist Michael Hewson zag toch een lichte dovish verschuiving in de beeldvorming van geen vroegtijdige verlagingen, “hoewel de ECB dit vermoedelijk zou ontkennen.”

Volgens Hewson zou een dergelijke verschuiving, waarbij de deur op een kier staat naar een snellere renteverlaging dan in…