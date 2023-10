Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, nadat de aanval op Israël door Palestijnse militanten geopolitieke risico’s toevoegt aan een markt die al te maken heeft met hardnekkige inflatie en oplopende rentetarieven.

IG voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX en een daling van 29 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt vlak te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, ondanks een volatiele middaghandel.

“Het grote Amerikaanse banenrapport veroorzaakte een wisselvallige sessie”, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De hogere obligatierentes bepaalden afgelopen week de stemming op de mondiale beurzen. In Europa verloren de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX rond een procent op weekbasis.

“Het vooruitzicht van hogere langetermijnrentes eist zeker zijn tol op de aandelenmarkten”, aldus Hewson. Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de eurozone. In augustus…