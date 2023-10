Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet, na een slechte start van oktober op maandag.

IG voorziet een openingsverlies van 95 punten voor de Duitse DAX en een min van 47 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, terwijl de obligatierentes weer opliepen.

“Het was een teleurstellende start van het nieuwe kwartaal en de week voor de Europese markten, met een breedgedragen zwakte over de hele linie, waarbij het akkoord over een deal om een shutdown van de Amerikaanse overheid af te wenden, de Amerikaanse rente hoger duwde, samen met de Amerikaanse dollar”, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maandag verschenen inkoopmanagersindexen uit Japan, de eurozone en de Verenigde Staten. Die toonden een verdeeld beeld voor de mondiale industrie in de afgelopen maand. In Japan kromp de industrie harder, terwijl in het Verenigde…