Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, nu Jackson Hole weer achter de rug is en het sentiment op de Aziatische beursvloeren opperbest is.

IG voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX en een plus van 46 punten voor de Franse CAC 40. De beurs in Londen is vandaag dicht.

De Europese beurzen zijn vrijdag, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, vlak tot licht hoger gesloten.

Alle ogen waren ook gericht op Jackson Hole voor de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en waar later op de avond ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde het woord nam.

De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit nodig is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell.

“De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog”, aldus Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie…