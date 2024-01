Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, na de nieuwe ‘all time high’ van de S&P 500 die vrijdag met behulp van de technologiefondsen werden bereikt. Toch is het beeld vanochtend in Azië minder overtuigend.

IG voorziet een openingswinst van 118 punten voor de Duitse DAX en een plus van 52 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 21 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn vrijdag na een goede start, toch overwegend lager het weekend ingegaan, mede omdat de rente op staatsobligaties steeg na de publicatie van sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers en waarschuwende woorden uit Davos.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde was donderdag iets scherper dan de markt van haar gewend is, waarbij ze de indruk gaf de eerste renteverlaging deze zomer te verwachten. Bij de Fed zag de voorzitter van de San Francisco Raphael Bostic de eerste verlaging in het derde kwartaal.

“Beleggers hebben in…