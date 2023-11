Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet, na de cijfers van Microsoft en Alphabet dinsdagavond, die wisselend werden ontvangen.

IG voorziet een openingswinst van 15 punten voor de Duitse DAX, een pas op de plaats voor de Franse CAC 40 en een stijging van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger na matig economisch nieuws en in afwachting van resultaten van Amerikaanse techreuzen, terwijl de euro aansterkte in afwachting van een rentebesluit van de ECB.



De Britse bank Barclays werd afgestraft na kwartaalcijfers terwijl het Zweedse Spotify juist uitblonk. De geopolitieke spanningen door de oorlog in Israël leek naar de achtergrond te schuiven.

“De appetijt voor risico heeft zich hersteld, in afwachting van resultaten van techbedrijven vanavond”, stelde analist Chris Beauchamp van IG.

Volgens J.O. Hambro Capital Management zullen de obligatierendementen verder dalen, omdat de hoge rente en…