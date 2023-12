Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet, in aanloop naar het officiële banenrapport uit de VS.

IG voorziet een openingswinst van 30 punten voor de Duitse DAX en een plus van 16 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. Analisten van IG wezen op slechte Chinese handelscijfers, die nieuwe zorgen over de Chinese economie aan het licht brachten. Gemeten in dollars daalde de import onverwacht met 0,6 procent in november, waar gerekend was op een toename van 3,0 procent. De Chinese export steeg tegen de verwachting in met 0,5 procent.

Eerder deze week verlaagde kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody’s al de outlook voor de Chinese kredietstatus.

Definitieve groeicijfers uit de eurozone toonden in het derde kwartaal een krimp met 0,1 procent, conform een eerdere raming. Op jaarbasis was sprake van nulgroei.

Volgende week komt…