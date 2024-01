Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na de koersdalingen woensdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 75 punten voor de Duitse DAX en een min van 46 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 45 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, maar bleven per saldo redelijk dicht bij huis. Positieve uitzondering was de Britse beurs, die steeg na meevallende inflatiedata.

Swissquote zag woensdag in de verdere daling van de Duitse producentenprijzen in november en de afgenomen inflatie van de Britten wat houvast voor beleggers, met het oog op de spanningen rondom de Rode Zee. In veel commentaren is in de voorbije dagen al gespeculeerd op oplopende olieprijzen als schepen een omweg moeten maken om hun bestemming te bereiken.

Daartegenover staat dat de markt optimistisch blijft over de vooruitzichten op de eerste renteverlagingen door centrale banken. De Duitse…