Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 44 punten voor de Duitse DAX, een min van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 13 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag al lager, nadat de Amerikaanse inflatie in januari minder sterk daalde dan de markt had gehoopt.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari met 0,3 procent, waar een daling werd voorzien. Hierdoor bleef de inflatie boven 3 procent, terwijl beleggers rekenden op een daling tot 2,9 procent.

De tegenvallend hoge inflatie betekent dat de markt meer geduld moet hebben voordat de Federal Reserve de rente verlaagt, zei Philip Marey van Rabobank. Met name de prijzen van diensten stegen relatief sterk en dat is een parameter die de Fed belangrijk vindt. inmiddels verwachten de meeste beleggers dat de eerste renteverlaging niet in mei, maar pas in juni te verwachten is.

Analisten van Santander…