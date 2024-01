Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, in navolging van de verliezen in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een toch wel matige eerste week van het jaar. De Europese beurzen rondden een wat warrige eerste week van het nieuwe jaar af, nadat beleggers vrijdag reageerden op de inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaanse banenrapport van december.

De inflatie in de eurozone steeg in december naar 2,9 procent op jaarbasis, vergeleken met 2,4 procent de maand ervoor. Echter, het was wel minder dan de verwachting van 3,0 procent volgens een Reuters-enquête onder economen.

In de VS bleek uit het banenrapport van december dat werkgevers deze maand 216.000 banen hebben toegevoegd, wat ruimschoots de consensusschatting van 170.000 overtrof, terwijl…